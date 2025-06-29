Романо: «Бавария» готовит предложение по Вольтемаде, оценивающемуся в € 100 млн

«Бавария» готовит первоначальное предложение по 23-летнему нападающему «Штутгарта» Нику Вольтемаде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб начал думать над предложением для «Штутгарта» после того, как согласовал условия личного контракта с футболистом сборной Германии.

Ранее СМИ писали, что «швабы» оценивают форварда в € 100 млн.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В составе сборной Германии Вольтемаде сыграл два матча.

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