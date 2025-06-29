Руслан Нахушев: Сперцян созрел для Европы — сейчас самый подходящий момент

Экс-защитник «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о возможном переходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб текущим летом.

«Говоря про Сперцяна и Европу, можно вспомнить примеры, когда футболисты не уезжали вовремя, а потом было поздновато. Слухи про Эдуарда муссируются уже года два — «Аякс», «Лидс». Он даже говорил, что было бы неплохо стать чемпионом с «Краснодаром», а потом уже со спокойной душой думать о следующем шаге. Этот момент наступил.

Важно понимать позицию руководства «Краснодара». Галицкий говорил, что если ехать, то в серьёзную европейскую команду. То есть не просто поиграть в Европе, бороться, условно, за восьмые-десятые места. Но если взять АПЛ, там практически каждая игра против топ-клуба, даже если ты не играешь в гранде. Эдуард созрел. Если у него есть внутренняя потребность и желание попробовать себя в Европе, сейчас самый подходящий момент для этого», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в клубной истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах Российской Премьер-Лиги и опередив «Зенит» на одно очко.