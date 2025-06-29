«Зенит» — «Црвена Звезда»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 29 июня, пройдёт матч Winline Суперсерии, в котором сыграют санкт-петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Нино, Бардачёв, Сантос, Барриос, Михайлов, Кассьерра, Педро, Энрике, Соболев.

«Црвена Звезда»: Гутеша, Стойкович, Родригао, Милосавлевич, Тикнизян, Крунич, Шливич, Оланьинка, Иванич, Пруцев, Дуарте.

3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.

В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару», а также дошёл до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где по сумме двух матчей проиграл будущему чемпиону турнира ЦСКА.