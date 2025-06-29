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Арсен Венгер высказался о качестве полей на клубном чемпионате мира — 2025

Арсен Венгер высказался о качестве полей на клубном чемпионате мира — 2025
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Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне глава технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер ответил на критику качества полей на клубном чемпионате мира в США.

«Я лично был на поле в Орландо. Это не тот уровень, к которому привыкли европейские клубы, потому что оно не идеально, но к чемпионату мира в следующем году это будет исправлено», — приводит слова Венгера ESPN.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Всего в турнире примет участие 48 национальных команд. Это произойдёт впервые в истории в финальной части мирового первенства.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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