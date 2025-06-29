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Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Результаты жеребьёвки был опубликованы в официальном телеграм-канале турнира. Матчи стартового тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 29 по 31 июля.

Итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России:

Группа A: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо».

Группа B: «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов», «Сочи».

Группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Пари НН».

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика».

В плей-офф команды из группы А сыграют с соперниками из группы B. Два лучших клуба квартета С встретятся с сильнейшими клубами из группы D.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале минувшего розыгрыша армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).