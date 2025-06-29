«Зенит» — «Црвена Звезда»: Энрике вывел команду РПЛ вперёд на 40-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках летних сборов, в котором играют петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40' 2:0 Гонду – 63' 3:0 Энрике – 74'
Удаления: дос Сантос – 67' / нет
Луис Энрике на 40-й минуте вывел «Зенит» вперёд.
3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.
В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару», а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей проиграл будущему чемпиону турнира ЦСКА.
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