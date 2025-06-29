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«Арсенал» работает над трансфером Экитике — Sport Bild

«Арсенал» работает над трансфером Экитике — Sport Bild
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Лондонский «Арсенал» хочет подписать форварда «Айнтрахта» Уго Экитике. Об этом сообщает Sport Bild.

Спортивный директор «канониров» Андреа Берта является инициатором работы в данном направлении. Лондонцы не хотят платить € 100 млн за Уго, но в клубе есть понимание, что для усиления линии атаки в любом случае придётся потратить солидную сумму, если не получится снизить цену во время переговоров по Виктору Дьёкерешу из «Спортинга» и Беньямину Шешко из «Лейпцига».

В прошлом сезоне Экитике сыграл в 48 матчах во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с его нынешним клубом действует до лета 2029 года.

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