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Синицын: чемпионство «Краснодара» повлияло на признание Кордобы лучшим футболистом сезона

Синицын: чемпионство «Краснодара» повлияло на признание Кордобы лучшим футболистом сезона
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о причинах признания нападающего «быков» Джона Кордобы лучшим игроком РПЛ по итогам сезона-2024/2025.

«Кордоба внёс неимоверный вклад в результат «Краснодара». Это футболист, который оказывает большое влияние на результаты команды. Возможно, чемпионство «Краснодара» повлияло на признание Кордобы лучшим футболистом сезона РПЛ. Но и в «Зените» с «Рубином» играли нападающие, которые оказывали большое влияние на результат команды. Из чемпионской команды всегда больше номинаций», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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