Женская сборная России объявила состав на товарищеский матч с Сербией

Женская сборная России объявила имена 23 футболисток, отправившихся на товарищеский матч с национальной командой Сербии, который состоится во вторник, 1 июля, в Стара-Пазове (Сербия).

Состав женской сборной России:

Вратари: Наталья Силина («Краснодар»), Варвара Дудорова, Виолетта Исайкина (обе – «Чертаново» Москва).

Защитницы: Наталья Морозова, Анна Кожникова (обе – «Спартак» Москва), Алсу Абдуллина («Локомотив» Москва), Валентина Смирнова («Краснодар»), Вероника Куропаткина, Ксения Джиникашвили (обе – «Зенит» Санкт-Петербург), Юлия Плешкова, Елизавета Семёнова (обе – ЦСКА Москва).

Полузащитницы: Марина Фёдорова («Спартак» Москва), Полина Юкляева («Локомотив» Москва), Дарина Ишмухаметова, Медея Жаркова (обе – «Зенит» Санкт-Петербург), Надежда Смирнова, Татьяна Петрова, Даяна Кишмахова (все – ЦСКА Москва), Кристина Комиссарова («Динамо» Москва), Арина Шуба («Краснодар»).

Нападающие: Наталья Машина («Спартак» Москва), Глафира Жукова («Локомотив» Москва), Кира Петухова («Чертаново» Москва).

Последний раз женские сборные России и Сербии играли две встречи в ноябре 2022 года. В первой российские спортсменки уступили 0:1, но через три дня победили со счётом 1:0.