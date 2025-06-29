Стало известно, с кем медиакоманды сыграют в первом раунде Кубка России

Определились соперники медиафутбольных клубов в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025. Напомним, в турнире примут участие сразу три команды из медиафутбола. Участие в Кубке России команды начнут с первого раунда.

2DROTS — «Торпедо-Владимир»

«Амкал» — «Квант»

ФК «10»/«БроукБойз»/«Синдекат» — «Орёл»

Первый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа. Полная сетка Кубка России была опубликована на официальном сайте РФС. Клубы Российской Премьер-Лиги начнут выступления в турнире с группового этапа, первые матчи пройдут с 29 по 31 июля.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале минувшего розыгрыша армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).