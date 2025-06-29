«Мы неприятно удивлены». «Динамо» выступило с заявлением после жеребьёвки Кубка России

Московское «Динамо» выступило с заявлением по итогам жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Динамо» выступит в группе В с «Краснодаром», самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьёвке Кубка России. Жеребьёвка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьёвка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары, сколько раз могла делаться техническая запись жеребьёвки», — передаёт слова представителя пресс-службы клуба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.