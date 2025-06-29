Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы неприятно удивлены». «Динамо» выступило с заявлением после жеребьёвки Кубка России

«Мы неприятно удивлены». «Динамо» выступило с заявлением после жеребьёвки Кубка России
Комментарии

Московское «Динамо» выступило с заявлением по итогам жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Динамо» выступит в группе В с «Краснодаром», самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьёвке Кубка России. Жеребьёвка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьёвка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары, сколько раз могла делаться техническая запись жеребьёвки», — передаёт слова представителя пресс-службы клуба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
«Мы неприятно удивлены». «Динамо» выступило с заявлением после жеребьёвки Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android