«ПСЖ» — «Интер Майами»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ-2025

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Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер Майами». Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Баркола.

«Интер Майами»: Устари, Вейгандт, Фалькон, Аллен, Альба, Алленде, Редондо, Бускетс, Сеговия, Месси, Суарес.

На групповом этапе соревнования «ПСЖ» выступал в квартете В. Команда Луиса Энрике заняла первое место, набрав шесть очков. «Интер Майами» играл в группе А. Подопечные Хавьера Маскерано расположились на второй строчке, заработав пять очков.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».