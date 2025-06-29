Главный тренер «Пари НН» рассказал о подготовке к первой игре сезона с «Краснодаром»

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал о подготовке команды к старту сезона и первому матчу с победителем прошлого сезона чемпионата России «Краснодаром».

– Первый официальный матч «Пари НН» сыграет с «Краснодаром». Вы уже думаете об игре с чемпионом России?

– Мы будем анализировать соперника, в том числе контрольные матчи «Краснодара». Пока у нас ещё есть время, хотя наши аналитики уже собирают материал. Но плотная подготовка будет идти на неделе перед игрой. Сначала нам нужно подготовить свою команду, в том числе физически. И, конечно, нам хочется как можно скорее увидеть на тренировках комплексный состав, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

Команды встретятся в 1-м туре. Матчи стартового тура пройдут с 18 по 21 июля.