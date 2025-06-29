Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Пари НН» рассказал о подготовке к первой игре сезона с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари НН» рассказал о подготовке к первой игре сезона с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал о подготовке команды к старту сезона и первому матчу с победителем прошлого сезона чемпионата России «Краснодаром».

– Первый официальный матч «Пари НН» сыграет с «Краснодаром». Вы уже думаете об игре с чемпионом России?
– Мы будем анализировать соперника, в том числе контрольные матчи «Краснодара». Пока у нас ещё есть время, хотя наши аналитики уже собирают материал. Но плотная подготовка будет идти на неделе перед игрой. Сначала нам нужно подготовить свою команду, в том числе физически. И, конечно, нам хочется как можно скорее увидеть на тренировках комплексный состав, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

Команды встретятся в 1-м туре. Матчи стартового тура пройдут с 18 по 21 июля.

Материалы по теме
Тренер «Пари НН» Шпилевский ответил на вопрос о будущих трансферах клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android