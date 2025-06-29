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Источник: ряд клубов РПЛ готов опротестовать результаты жеребьёвки Кубка России

Источник: ряд клубов РПЛ готов опротестовать результаты жеребьёвки Кубка России
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Несколько клубов Российской Премьер-Лиги остались недовольны проведением жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России — 2025/2026. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», жеребьёвка турнира была проведена в записи и без единого представителя со стороны клубов.

По данным источника, клубы возмущены отсутствием возможности контроля хода жеребьёвки, выражают недоверие её результатам и готовят протест. Сообщается, что команды сомневаются в том, что жеребьёвка была записана с первого дубля.

Напомним, согласно формату турнира, 16 команд РПЛ разделены на четыре группы по четыре команды. Матчи стартового тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 29 по 31 июля.

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