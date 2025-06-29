«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и тульский «Арсенал». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Игра прошла на учебно-тренировочной базе московского клуба в Баковке.

Максим Ненахов забил первый гол в этом матче и обеспечил красно-зелёным преимущество на 32-й минуте. Алексей Батраков после этого удвоил преимущество на 37-й минуте. Маттео Алинви на 48-й минуте отыграл один мяч «Арсенала» и сократил отставание в счёте. На 71-й минуте Кирилл Большаков установил равенство на табло. Победный гол «Локомотива» забил Александр Сильянов на 90-й минуте.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» завершил кампанию на 10-й строчке в Мелбет Первой лиге.