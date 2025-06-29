В «Динамо» Махачкала оценили жеребьёвку групповой стадии Кубка России

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил результаты жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России — 2025/2026 для бело-голубых. Напомним, по результатам жребия махачкалинцы попали в группу С.

«Только узнал, как прошла жеребьёвка группового этапа Кубка России, — её же не было в прямом эфире. В группе у нас «Спартак», «Ростов» и «Пари НН». Придётся дважды в этом сезоне съездить в Ростов, а это тяжёлый выезд. В целом группа нам нравится, всё нормально.

Пока точно не знаю, были ли представители клубов или нет на жеребьёвке Кубка России. Не имею этой информации. Вся РПЛ собирается 1 июля, там и поговорим», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.