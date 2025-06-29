Нахушев: вау-эффекта от Пьянича в ЦСКА не случилось — его лучшие годы позади

Экс-защитник «Краснодара» Руслан Нахушев высказался об уходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича из московского ЦСКА.

«Вау-эффекта от Пьянича не случилось. Он приехал на закате карьеры. Если бы он перешёл пять лет назад — из «Ромы», «Барселоны», было бы иначе. Тем не менее он задавал ритм, определял рисунок игры. Понятно, что мастерство не пропьёшь, но лучшие его годы позади. Думаю, если бы Николич остался, Миралем бы тоже продлил. Футбольные качества проявлялись, но не сказал бы, что всё держалось на нём в ЦСКА», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в статусе свободного агента в сентябре прошлого года. В сезоне-2024/2025 на счету экс-футболиста «Ювентуса» и «Барселоны» 25 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. Летом 2025 года Пьянич покинул ЦСКА после истечения срока действия контракта.