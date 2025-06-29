Итоги жеребьёвки первого раунда Пути регионов Кубка России — 2025/2026

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Состоялась жеребьёвка первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Результаты были опубликованы в официальном телеграм-канале турнира. Первый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа.

Первый раунд Пути регионов Кубка России — 2025/2026:

«СШ №1 — Кристалл» — «Луки-Энергия»;

«Фанком» — «Сокол»;

«Носта» — «Ильпар»;

«Бурятия» — «Иркутск»

«Анри» — КДВ;

«Темп» — «Уралец-ТС»;

ПСК — «Дружба»;

«Красное Знамя» — «Коломна»;

2DROTS — «Торпедо-Владимир»;

«Амкал» — «Квант»;

«Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ»;

ФК «10»/Broke Boys/ «Синдекат» — «Орёл»;

«Рвчеллендж» — «Звезда»;

СШ «Ленинградец» — «Череповец».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале минувшего розыгрыша армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).