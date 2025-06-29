Итоги жеребьёвки первого раунда Пути регионов Кубка России — 2025/2026

Состоялась жеребьёвка первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Результаты были опубликованы в официальном телеграм-канале турнира. Первый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа.
Первый раунд Пути регионов Кубка России — 2025/2026:
«СШ №1 — Кристалл» — «Луки-Энергия»;
«Фанком» — «Сокол»;
«Носта» — «Ильпар»;
«Бурятия» — «Иркутск»
«Анри» — КДВ;
«Темп» — «Уралец-ТС»;
ПСК — «Дружба»;
«Красное Знамя» — «Коломна»;
2DROTS — «Торпедо-Владимир»;
«Амкал» — «Квант»;
«Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ»;
ФК «10»/Broke Boys/ «Синдекат» — «Орёл»;
«Рвчеллендж» — «Звезда»;
СШ «Ленинградец» — «Череповец».
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале минувшего розыгрыша армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).