Синицын: не удивляет, что Агкацев в свой первый полноценный сезон РПЛ стал лучшим вратарём

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о признании голкипера «быков» Станислава Агкацева лучшим вратарём Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Признание Агкацева лучшим вратарём сезона РПЛ заслуженно. По игре и результату всё достойно. Почему должно удивлять, что Стас в свой первый полноценный сезон РПЛ стал лучшим вратарём? Это не удивляет. Изначально после ухода Сафонова на Стаса возлагали большую надежду, и он оправдал в полной степени оказанное доверие», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Станислав Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.