Кечинов: от «Спартака» не стоит ждать дорогих приобретений в летнее трансферное окно

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от летней трансферной кампании красно-белых.

«Пока у «Спартака» нет никаких трансферов. Но мы же помним, что зимой были куплены два футболиста за огромные деньги — Гарсия и Солари. Поэтому от «Спартака» не стоит ждать дорогих приобретений в летнее трансферное окно — таких новичков не будет. Но клубу точно надо усиливаться. Нужен центральный нападающий, а также два игрока в линию обороны. С Денисовым возникали проблемы, когда он начинал проседать, и центр защиты тоже проседал. «Спартаку» не помешает качественный центральный защитник, если клуб собирается бороться за высокие задачи», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.