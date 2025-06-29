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Кечинов: от «Спартака» не стоит ждать дорогих приобретений в летнее трансферное окно

Кечинов: от «Спартака» не стоит ждать дорогих приобретений в летнее трансферное окно
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Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от летней трансферной кампании красно-белых.

«Пока у «Спартака» нет никаких трансферов. Но мы же помним, что зимой были куплены два футболиста за огромные деньги — Гарсия и Солари. Поэтому от «Спартака» не стоит ждать дорогих приобретений в летнее трансферное окно — таких новичков не будет. Но клубу точно надо усиливаться. Нужен центральный нападающий, а также два игрока в линию обороны. С Денисовым возникали проблемы, когда он начинал проседать, и центр защиты тоже проседал. «Спартаку» не помешает качественный центральный защитник, если клуб собирается бороться за высокие задачи», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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