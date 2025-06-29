«Зенит» и «Аргентинос Хуниорс» завершили переговоры по трансферу Веги

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил о завершении переговоров с клубом «Аргентинос Хуниорс» по трансферу левого защитника Романа Веги.

«Переговоры по Роману Веге успешно завершены. Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углублённого медицинского обследования», — приводит слова Медведева Sport24.

Роман Вега является воспитанником «Аргентинос Хуниорс». Сезон-2022/2023 защитник провёл на правах аренды во второй команде «Барселоны». Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» заплатит за игрока € 9 млн плюс 10% от суммы последующей продажи.