«Милан» объявил об уходе нападающего Луки Йовича

«Милан» в социальной сети Х (ранее Twitter) объявил об уходе из клуба сербского нападающего Луки Йовича. «Россонери» не стали продлевать соглашение с 27-летним форвардом.

«Спасибо, Лука! Желаем всего наилучшего на следующем этапе твоей карьеры», — говорится в сообщении.

Йович выступал за «Милан» с 2023 года, всего он провёл за клуб 47 матчей и забил 13 голов. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 играх Серии А и Кубка Италии. В них нападающий отметился четырьмя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.