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Катар претендует на проведение клубного чемпионата мира в 2029 году — The Guardian

Катар претендует на проведение клубного чемпионата мира в 2029 году — The Guardian
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Катар намерен провести клубный чемпионат мира — 2029. Об этом сообщает The Guardian.

Представители этой страны уже обсудили данный вопрос с высшим руководством ФИФА во время нынешнего турнира, который проходит в США. Катар заявил, что сможет провести соревнование с нулевым уровнем выбросов углерода, что станет выгодным отличием от мундиаля 2025-го, поскольку командам приходится использовать авиаперелёты для передвижения по стране.

Девять стадионов чемпионата мира — 2022 по-прежнему функциональны, шесть из них используются в местном чемпионате. Стоимость путешествий между городами также окажется для болельщиков ниже, чем в США. Сложностью являются климатические условия страны, турнир придётся проводить зимой, что может помешать проведению клубного сезона в привычном ритме. По этой причине ряд европейских лиг выступает против заявки Катара.

Международное объединение European League и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) направили иск в адрес ФИФА в связи с предполагаемым отсутствием консультаций касательно проведения КЧМ, организация турнира в Катаре усугубит данную проблему. По аналогии с этим ожидается, что чемпионат мира — 2034, который примет Саудовская Аравия, также может быть проведён зимой. Однако выгодные финансовые условия участия в КЧМ могут удержать ряд клубов от протестных настроений.

Другими претендентами на организацию следующего КЧМ являются Испания и Марокко (совместная заявка), а также Бразилия.

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