Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бракамонте: если матч Россия — Аргентина состоится, готов побыть переводчиком Месси!

Бракамонте: если матч Россия — Аргентина состоится, готов побыть переводчиком Месси!
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард «Москвы» и «Ростова» Эктор Бракамонте заявил о готовности побыть переводчиком своего соотечественника Лионеля Месси в случае проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

«По правде говоря, я ничего не знаю о возможном матче сборных России и Аргентины. Надеюсь, что это реально и меня пригласят на игру. Готов быть переводчиком Месси (смеётся).

Я знаю кое-каких ребят из команды России. Кто-то более известен, кто-то менее. В последние два года у меня было много работы и я не слишком внимательно следил за РПЛ, но в целом я в курсе, что там происходит», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время сборная России может встретиться с национальной командой Аргентины в товарищеском матче. Последними соперниками подопечных Валерия Карпина были сборные Нигерии (1:1) и Беларуси (4:1). Оба матча состоялись в июне текущего года.

Материалы по теме
Лионелю Месси — 38! Вспоминаем все трофеи аргентинца
Истории
Лионелю Месси — 38! Вспоминаем все трофеи аргентинца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android