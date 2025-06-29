Бракамонте: если матч Россия — Аргентина состоится, готов побыть переводчиком Месси!

Экс-форвард «Москвы» и «Ростова» Эктор Бракамонте заявил о готовности побыть переводчиком своего соотечественника Лионеля Месси в случае проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

«По правде говоря, я ничего не знаю о возможном матче сборных России и Аргентины. Надеюсь, что это реально и меня пригласят на игру. Готов быть переводчиком Месси (смеётся).

Я знаю кое-каких ребят из команды России. Кто-то более известен, кто-то менее. В последние два года у меня было много работы и я не слишком внимательно следил за РПЛ, но в целом я в курсе, что там происходит», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время сборная России может встретиться с национальной командой Аргентины в товарищеском матче. Последними соперниками подопечных Валерия Карпина были сборные Нигерии (1:1) и Беларуси (4:1). Оба матча состоялись в июне текущего года.