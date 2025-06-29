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Переговоры «Краснодара» и «Динамо» Мх по трансферу Пальцева приостановлены

Переговоры «Краснодара» и «Динамо» Мх по трансферу Пальцева приостановлены
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Контакты «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» по трансферу защитника сборной России Валентина Пальцева приостановлены. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. Контракт Пальцева с клубом из столицы Дагестана действителен до лета 2027 года.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Пальцеву со стороны ряда клубов Российской Премьер-Лиги. По данным СМИ, «Краснодар» предлагал за переход игрока € 1,5 млн.

Валентин Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в РПЛ и Фонбет Кубке России.

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