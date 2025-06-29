Клинсман: Алонсо будет трудно заставить Мбаппе и Винисиуса больше защищаться

Немецкий тренер Юрген Клинсман заявил, что главному тренеру мадридского «Реала» Хаби Алонсо будет сложно заставить нападающих «сливочных» Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора играть в обороне.

«Команды с Месси — единственные, которые могут позволить себе обороняться всего 10 игроками. Даже «Реал» пытается заставить Мбаппе и Винисиуса отойти назад для защиты… Убеждён ли я, что Хаби Алонсо может это сделать? Нет, правда (смеётся). Мбаппе уже не ребёнок, и Винисиус видит, что они не защищаются… но он тоже не помогает.

Это две личности, с которыми Хаби должен справиться, и я уверен, что команда сможет компенсировать всё и получить максимум от них обоих. В «ПСЖ», например, эти два года с Неймаром, Мбаппе и Месси не сложились… Но да, я согласен, что Хаби будет трудно заставить их обоих больше защищаться», — приводит слова Клинсмана Marca.