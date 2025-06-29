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В РФС объяснили формат проведения жеребьёвки Кубка России

В РФС объяснили формат проведения жеребьёвки Кубка России
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В Российском футбольном союзе прокомментировали формат проведения жеребьёвки Фонбет Кубка России.

«Жеребьёвка Фонбет Кубка России проводилась РФС на студии «Матч ТВ». В рамках жеребьёвки были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во втором-шестом раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира.

Процедура жеребьёвки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около двух часов. По договорённости с вещателем, с учётом её длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а её итоги и ключевые моменты были показаны в 17-часовом выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьёвки участвовали сотрудники «Матч ТВ» и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты.

РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьёвки.

Что касается присутствия на жеребьёвке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьёвки», — передаёт слова представителя РФС корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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Источник: ряд клубов РПЛ готов опротестовать результаты жеребьёвки Кубка России
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