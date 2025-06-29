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Мостовой: странно, что жеребьёвка Кубка России прошла без представителей клубов РПЛ

Мостовой: странно, что жеребьёвка Кубка России прошла без представителей клубов РПЛ
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о проведении жеребьёвки Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Очень странно, что жеребьёвка групповой стадии Кубка России прошла без представителей клубов РПЛ. В это даже не верится! Как такое возможно? Я бы понял, если бы в этой части Кубка команды РПЛ не участвовали. Я даже не знаю, как на это реагировать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что несколько команд Российской Премьер-Лиги остались недовольны проведением жеребьёвки группового этапа Кубка России в записи и без единого представителя со стороны клубов. По данным СМИ, команды были возмущены отсутствием возможности контроля хода жеребьёвки, выразили недоверие её результатам и готовят протест.

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