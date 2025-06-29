Синицын высказался о признании Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал признание Мурада Мусаева лучшим тренером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2024/2025 «Краснодар» под руководством тренера впервые в истории выиграл РПЛ. Специалист получил данный приз в рамках премии Winline «Герои РПЛ».

«Краснодар» стал чемпионом. Да, были небольшие спады, но они были у всех. Все были нестабильны, а «Краснодар» с третьим бюджетом в лиге выиграл золото. Это показывает работу тренерского штаба, в частности Мурада Мусаева, и её оценили», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.