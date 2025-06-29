Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын высказался о признании Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ

Синицын высказался о признании Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал признание Мурада Мусаева лучшим тренером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2024/2025 «Краснодар» под руководством тренера впервые в истории выиграл РПЛ. Специалист получил данный приз в рамках премии Winline «Герои РПЛ».

«Краснодар» стал чемпионом. Да, были небольшие спады, но они были у всех. Все были нестабильны, а «Краснодар» с третьим бюджетом в лиге выиграл золото. Это показывает работу тренерского штаба, в частности Мурада Мусаева, и её оценили», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Тренер «Краснодара» Мусаев: надо забыть уже наше чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android