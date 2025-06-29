Эктор Бракамонте объяснил, почему чемпионство «Краснодара» пойдёт на пользу РПЛ

Бывший форвард ФК «Москва» Эктор Бракамонте высказался о пользе для российского футбола от победы «Краснодара» в чемпионате страны по итогам сезона-2024/2025.

«Я слышал, что чемпионом России стал «Краснодар». Первой обычно становится лучшая команда по итогам длинного сезона. Чемпион всегда лучший. Я очень рад за них, за регион. Очевидно, их триумф поднимает планку для других команд, которые исторически традиционно претендуют на титул. Гораздо интереснее, когда есть три или четыре кандидата на звание чемпиона, чем один или два, как это было в предыдущие годы, когда превосходство «Зенита» было подавляющим», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов.