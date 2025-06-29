Мостовой: ещё до последнего тура много раз говорил, что Кордоба — лучший футболист РПЛ

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о признании колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобы лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

«Я ещё до последнего тура много раз говорил, что Джон Кордоба — лучший футболист РПЛ. Люди, которые смотрят российский футбол, должны соглашаться со мной. Выбор очевиден», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» впервые в своей истории одержал победу в чемпионате России, набрав 67 очков в 30 турах РПЛ-2024/2025. Джон Кордоба принял участие в 25 матчах чемпионата, забил 12 голов и семь раз результативно ассистировал партнёрам по команде.