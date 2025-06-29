«Сандерленд» может усилиться защитником «Атлетико» — Романо

«Сандерленд» близок к покупке защитника «Атлетико» Мадрид Рейнилду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, футболист присоединится к английской команде в качестве свободного агента и подпишет контракт, срок которого рассчитан на два года. В этом футболисте «чёрные коты» видят опытного исполнителя, который сможет сбалансировать состав с молодыми игроками.

Рейнилду принял участие в 30 матчах прошедшего клубного сезона.

По итогам прошедшего сезона «Сандерленд» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. По итогам плей-офф за повышение в классе команда оформила выход в АПЛ.