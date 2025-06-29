«Вот ради чего?» Генич — о заявлении «Динамо» после жеребьёвки Кубка России

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на заявление московского «Динамо» с критикой жеребьёвки Фонбет Кубка России — 2025/2026. Ранее в пресс-службе бело-голубых возмутились проведением жеребьёвки в записи и без наблюдения со стороны представителей клуба.

«Даже в паузу российский футбол не перестаёт удивлять. Не понимаю, для чего симпатичный и яркий клуб, как «Динамо», идёт в открытый конфликт с РФС по поводу жеребьёвки. Вот ради чего? К чему эти обвинения в фальсификации?

Раньше представители клуба на всех эфирах с жеребьёвкой присутствовали? Что-то их не видел. Только что вели переговоры о тренерском совмещении, искали компромисс, партнёрские отношения, все дела… И такое заявление. Не понимаю», — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что несколько команд Российской Премьер-Лиги остались недовольны проведением жеребьёвки группового этапа Кубка России в записи. По данным СМИ, команды были возмущены отсутствием возможности контроля хода жеребьёвки, выразили недоверие её результатам и готовят протест.