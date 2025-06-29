«Всё, что делается закулисно и под столом, — неправильно». Червиченко — о жеребьёвке КР

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о проведении жеребьёвки Фонбет Кубка России — 2025/2026 в записи и без присутствия представителей клубов Российской Премьер-Лиги.

«Что касается жеребьёвки Кубка России, всё, что делается закулисно и под столом, — неправильно. Мы видели жеребьёвки Лиги чемпионов и остальных европейских турниров. Нужно повышать статус Кубка России. Почему нет хотя бы получасовой трансляции жеребьёвки? Любительские команды и клубы из Второй лиги можно было бы не показывать. Надо было показать в прямом эфире жеребьёвку клубов РПЛ. В масштабах России всех интересуют клубы РПЛ и первые восемь команд Первой лиги.

Нужно ли заново проводить жеребьёвку? Что сделано, то сделано. На что там жаловаться? «Ростов» разве жалуется на то, что опять попал в группу со «Спартаком»? Ничего такого убийственного и ужасного в группах ни для кого нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.