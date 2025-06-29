«Нормальной жизни не было». Клопп вспомнил времена в период работы тренером

Известный немецкий тренер Юрген Клопп рассказал об отсутствии у него свободного времени в период работы тренером.

«Я никогда не был наедине с самим собой. Теперь уделяю себе больше внимания. Как бы глупо это ни звучало, я перестал делать то, что всегда хотел. Но это увело меня слишком далеко от нормальной жизни – в итоге у меня её больше не было. Какой бы эта нормальная жизнь ни была: у моей машины было три маршрута – на стадион, на тренировочную базу и домой.

К сожалению, хотя в Ливерпуле у меня было много гостей, времени на них почти не оставалось. За последние четыре месяца я побывал на двух свадьбах, а до этого – ни на одной за 23 года. Больше я так не хочу.

Теперь моя работа проносит мне удовлетворение, и она тоже напряжённая. Я не сплю по утрам и не ложусь спать поздно вечером, но я могу организовывать свою работу гораздо лучше. Моя жена, к примеру, очень довольна, потому что мы можем планировать всё гораздо лучше, чем раньше», – приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на Welt.

Напомним, Юрген Клопп руководил «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год. За это время «красные» выиграли чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.