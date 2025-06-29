Александр Мостовой: возвращение Погба в футбол будет очень интересным

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на возвращение полузащитника Поля Погба в профессиональный футбол после дисквалификации за употребление допинга. Хавбек подписал контракт с «Монако».

«Многое зависит от формы Погба — он же пропустил достаточно много. Но очень интересно посмотреть, как Поль будет выглядеть. Очевидно, что он наберёт форму, ведь ему всего 32 года. У него будет огромное желание играть. Его возвращение в футбол будет очень интересным, особенно для французского футбола. Что касается связки с Головиным, Саша в последнее время находится в запасе из-за травм и других причин», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.