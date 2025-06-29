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Новичок Первой лиги «Челябинск» объявил о трансфере экс-футболиста РПЛ

Новичок Первой лиги «Челябинск» объявил о трансфере экс-футболиста РПЛ
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ФК «Челябинск», квалифицировавшийся в Мелбет Первую лигу по итогам сезона-2024/2025, объявил о переходе экс-полузащитника «Урала», «Ротора» и махачкалинского «Динамо» Рамазана Гаджимурадова. О заключении контракта с 27-летним футболистом официально сообщила пресс-служба «Челябинска».

Минувший сезоне Гаджимурадов провёл в Первой лиге в составе команды «СКА-Хабаровск». На его счету пять забитых мячей и шесть результативных передач в 33 матчах турнира.

«Добро пожаловать в Челябинск, Рамазан!» — говорится в сообщении пресс-службы «Челябинска» в клубных соцсетях.

Всего в активе Рамазана Гаджимурадова 45 матчей в Российской Премьер-Лиге в составе «Урала». В них полузащитник забил четыре гола, а также трижды результативно ассистировал партнёрам по команде.

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