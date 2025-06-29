«Зенит» — «Црвена Звезда»: Лусиано удвоил преимущество сине-бело-голубых на 63-й минуте

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В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках летних сборов, в котором играют петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. На данный момент счёт 2:0 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лусиано Гонду на 63-й минуте забил второй гол команды. Ранее Луис Энрике на 40-й минуте вывел «Зенит» вперёд.

3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.

В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару», а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей проиграл будущему чемпиону турнира ЦСКА.