«ПСЖ» — «Интер Майами»: Ашраф Хакими забил четвёртый гол парижан на 45+3-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречаются «ПСЖ» и «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвёртый гол парижан.

На групповом этапе соревнования «ПСЖ» выступал в квартете В. Команда Луиса Энрике заняла первое место, набрав шесть очков. «Интер Майами» играл в группе А. Подопечные Хавьера Маскерано расположились на второй строчке, заработав пять очков.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».