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Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«ПСЖ» — «Интер Майами»: Ашраф Хакими забил четвёртый гол парижан на 45+3-й минуте

«ПСЖ» — «Интер Майами»: Ашраф Хакими забил четвёртый гол парижан на 45+3-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречаются «ПСЖ» и «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвёртый гол парижан.

Смотреть эфир:
Месси проигрывает бывшей команде! Смотрите матч с «ПСЖ» в прямом эфире! LIVE
Видео
Месси проигрывает бывшей команде! Смотрите матч с «ПСЖ» в прямом эфире! LIVE

На групповом этапе соревнования «ПСЖ» выступал в квартете В. Команда Луиса Энрике заняла первое место, набрав шесть очков. «Интер Майами» играл в группе А. Подопечные Хавьера Маскерано расположились на второй строчке, заработав пять очков.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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