Червиченко: у меня есть большие сомнения, что Кордоба — лучший футболист сезона РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил признание колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобы лучшим игроком РПЛ в сезоне-2024/2025.

«У меня есть большие сомнения по поводу того, что Кордоба — лучший футболист сезона РПЛ. Он центральный нападающий, который выиграл с «Краснодаром» чемпионство. Соответственно, Джон должен был забить больше всех. Но когда ты забиваешь меньше лучшего бомбардира, который за всю весну отметился двумя голами, возникают вопросы. Если ты лучший футболист сезона, должен быть и лучшим нападающим, но это не так», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.