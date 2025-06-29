Булыкин: в словах «Динамо» по поводу жеребьёвки КР есть логика, все за прозрачность

Бывший нападающий московского «Динамо» и национальной команды России Дмитрий Булыкин дал комментарий касательно недовольства клуба процедурой жеребьёвки Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В словах «Динамо» по поводу жеребьёвки Кубка России есть логика. Все всегда за прозрачность. Может, не на федеральном канале, а где-то ещё, но прямой эфир всегда возможно провести. Конечно, могут быть разные претензии у клубов к тому, как всё проводилось, или к тому, что видели эфир в записи, что не совсем способствует духу справедливой игры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.