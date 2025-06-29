Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: в словах «Динамо» по поводу жеребьёвки КР есть логика, все за прозрачность

Булыкин: в словах «Динамо» по поводу жеребьёвки КР есть логика, все за прозрачность
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» и национальной команды России Дмитрий Булыкин дал комментарий касательно недовольства клуба процедурой жеребьёвки Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В словах «Динамо» по поводу жеребьёвки Кубка России есть логика. Все всегда за прозрачность. Может, не на федеральном канале, а где-то ещё, но прямой эфир всегда возможно провести. Конечно, могут быть разные претензии у клубов к тому, как всё проводилось, или к тому, что видели эфир в записи, что не совсем способствует духу справедливой игры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Мы неприятно удивлены». «Динамо» выступило с заявлением после жеребьёвки Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android