Transfermarkt обновил стоимость перешедшего в «Монако» Погба, его цену обнулили в 2023-м

Французский полузащитник Поль Погба, который с сезона-2025/2026 будет выступать в составе «Монако», получил новую трансферную стоимость от портала Transfermarkt. Футболист теперь оценивается в € 5 млн. Напомним, стоимость Погба на сайте была обнулена в октябре 2023 года.

Тогда же экс-футболист «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» получил длительную дисквалификацию из-за употребления допинга. Контракт Погба с туринским клубом был расторгнут в декабре прошлого года. Срок дисквалификации центрального полузащитника истёк в марте 2025-го.

На пике трансферной стоимости чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции оценивался в € 100 млн. Напомним, в августе 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» за Погба € 105 млн. Летом 2022-го футболист вернулся в итальянскую команду бесплатно.