Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt обновил стоимость перешедшего в «Монако» Погба, его цену обнулили в 2023-м

Transfermarkt обновил стоимость перешедшего в «Монако» Погба, его цену обнулили в 2023-м
Аудио-версия:
Комментарии

Французский полузащитник Поль Погба, который с сезона-2025/2026 будет выступать в составе «Монако», получил новую трансферную стоимость от портала Transfermarkt. Футболист теперь оценивается в € 5 млн. Напомним, стоимость Погба на сайте была обнулена в октябре 2023 года.

Тогда же экс-футболист «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» получил длительную дисквалификацию из-за употребления допинга. Контракт Погба с туринским клубом был расторгнут в декабре прошлого года. Срок дисквалификации центрального полузащитника истёк в марте 2025-го.

На пике трансферной стоимости чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции оценивался в € 100 млн. Напомним, в августе 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» за Погба € 105 млн. Летом 2022-го футболист вернулся в итальянскую команду бесплатно.

Материалы по теме
Погба стал одноклубником Головина, а команда Роналду уводит игрока у «Зенита». LIVE
Live
Погба стал одноклубником Головина, а команда Роналду уводит игрока у «Зенита». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android