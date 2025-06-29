Новичок «Интера» Луис Энрике рассказал о своей адаптации в клубе

Бразильский полузащитник Луис Энрике, который недавно пополнил состав миланского «Интера», ответил на вопрос о своей адаптации в команде.

— Расскажи нам о своих первых днях в футболке «Интера».

— Всё очень здорово, мне всё нравится. Я исполнил свою мечту играть за такой большой клуб. Надеюсь, что смогу себя хорошо проявить, защищая эти цвета.

— Тебе что-то подсказывают одноклубники и главный тренер?

— Разумеется, [часто подсказывает] Карлос Аугусто: у бразильцев принято помогать друг другу. В команде меня приняли очень радушно, со мной все общаются и дают советы. [Главный тренер Кристиан] Киву мне помогает, мотивирует меня усердно работать и отдавать все силы ради команды, это очень полезно для меня, — приводит слова Энрике официальный сайт «Интера».