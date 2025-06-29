Капитан «Челси» Джеймс высказался о победе над «Бенфикой» на КЧМ-2025

Капитан «Челси» защитник Рис Джеймс прокомментировал победу над «Бенфикой» (4:1 д. вр.) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года. Отметим, что «синие» победили, забив три гола в овертайме.

«Мы прошли долгий путь. Трудно быть так близко к концу матча, а затем получить такой удар под дых. Собраться с силами, отряхнуться и забить несколько голов, вероятно, показывает, как далеко мы продвинулись, и каждый сыграл свою роль.

Это была очень сложная игра с множеством пауз. Погода была не очень хорошей, поле было не в лучшем состоянии, было трудно играть, а потом на 85-й минуте мы остановились на длительный период. Требуется много сил, чтобы остыть, а затем снова запустить этот двигатель, но мы счастливы, что справились с задачей», — приводит слова Джеймса официальный сайт «Челси».