30 088 зрителей посетили матч «Зенита» и «Црвены Звезды» в Сочи

В эти минуты проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой». Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. На матче присутствует 30 088 зрителей. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу российской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук. В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице с 66 очками в 30 играх, отстав от «Краснодара» на одно очко.