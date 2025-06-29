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«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в Сочи, забив три безответных гола в товарищеском матче

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в Сочи, забив три безответных гола в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках летних сборов, в котором играли петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Победу со счётом 3:0 в этой игре отпраздновали футболисты команды с берегов Невы. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

Луис Энрике на 40-й минуте открыл счёт в матче и вывел «Зенит» вперёд. Лусиано Гонду на 63-й минуте забил второй гол команды. На 67-й минуте зенитовец Дуглас Сантос получил красную карточку. На 75-й минуте Энрике оформил дубль.

3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.

В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару», а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей проиграл будущему чемпиону турнира ЦСКА.

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