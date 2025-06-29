«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в Сочи, забив три безответных гола в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках летних сборов, в котором играли петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Победу со счётом 3:0 в этой игре отпраздновали футболисты команды с берегов Невы. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.
Луис Энрике на 40-й минуте открыл счёт в матче и вывел «Зенит» вперёд. Лусиано Гонду на 63-й минуте забил второй гол команды. На 67-й минуте зенитовец Дуглас Сантос получил красную карточку. На 75-й минуте Энрике оформил дубль.
3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.
В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару», а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей проиграл будущему чемпиону турнира ЦСКА.
- 29 июня 2025
-
22:23
-
22:18
-
22:06
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:38
-
21:32
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:24
-
21:15
-
21:10
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:39
-
20:36
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:12