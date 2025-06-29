«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в Сочи, забив три безответных гола в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках летних сборов, в котором играли петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Победу со счётом 3:0 в этой игре отпраздновали футболисты команды с берегов Невы. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

Луис Энрике на 40-й минуте открыл счёт в матче и вывел «Зенит» вперёд. Лусиано Гонду на 63-й минуте забил второй гол команды. На 67-й минуте зенитовец Дуглас Сантос получил красную карточку. На 75-й минуте Энрике оформил дубль.

3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.

В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару», а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей проиграл будущему чемпиону турнира ЦСКА.