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Червиченко: Альба и Николич понравились в этом сезоне больше Мусаева

Червиченко: Альба и Николич понравились в этом сезоне больше Мусаева
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на признание 41-летнего специалиста Мурада Мусаева лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. «Краснодар» под его руководством стал чемпионом страны.

«Не согласен, что Мурад Мусаев — лучший тренер прошедшего сезона РПЛ. Он мне в принципе не очень нравится. С третьего раза «Краснодар» доехал до чемпионства, но это не значит, что Мусаев — лучший тренер. Если бы не поступок Николича после окончания чемпионата России, конечно, признали бы его лучшим. Но то, что он сделал, перечеркнуло всё. Мы говорим о качестве работы и прогрессе клуба. В этом плане мне больше нравился Николич. Кроме того, тренер «Ростова» Альба понравился в этом сезоне больше, чем Мусаев», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне подопечные Мурада Мусаева завоевали первое в клубной истории чемпионство, набрав 67 очков в 30 турах РПЛ. Победитель шести последних сезонов «Зенит» завершил чемпионат на второй строчке с 66 очками.

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