Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ – Интер Майами, результат матча 29 июня 2025, счет 4:0, 1/8 финала Клубного ЧМ по футболу 2025

«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0 и вышел в 1/4 финала КЧМ-2025
Комментарии

Сегодня, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречались «ПСЖ» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Разгромную победу одержал «ПСЖ» со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

На шестой минуте полузащитник парижан Жоау Невеш открыл счёт в матче с передачи Витиньи. На 39-й минуте Невеш оформил дубль с передачи Фабиана Руиса. На 44-й минуте защитник «Интер Майами» Томас Авилес забил в свои ворота и помог «ПСЖ» упрочить преимущество. На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
«Он станет одним из лучших в Европе». На КЧМ зажигает новый тренер-звезда
«Он станет одним из лучших в Европе». На КЧМ зажигает новый тренер-звезда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android