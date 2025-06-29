«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0 и вышел в 1/4 финала КЧМ-2025

Сегодня, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречались «ПСЖ» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Разгромную победу одержал «ПСЖ» со счётом 4:0.

На шестой минуте полузащитник парижан Жоау Невеш открыл счёт в матче с передачи Витиньи. На 39-й минуте Невеш оформил дубль с передачи Фабиана Руиса. На 44-й минуте защитник «Интер Майами» Томас Авилес забил в свои ворота и помог «ПСЖ» упрочить преимущество. На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».