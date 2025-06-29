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Деметрадзе считает, что эпоха Лионеля Месси в футболе ещё не закончилась

Деметрадзе считает, что эпоха Лионеля Месси в футболе ещё не закончилась
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Экс-футболист московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе высказался об игре аргентинца Лионеля Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025, в котором «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Нельзя сказать, что эпоха Месси закончилась. Лионель — футболист высокого класса, который получает мяч и может обвести двух-трёх игроков соперника — у него по-прежнему присутствует хороший дриблинг. «ПСЖ» — первая команда в Европе и победитель Лиги чемпионов, поэтому, конечно, «Интер Майами» тяжело. Американцы выглядели очень слабо, но от Месси не всё зависит, потому что по классу и физической подготовке видно, что «ПСЖ» на 100 голов выше, чем «Интер Майами», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В европейской карьере Месси защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ». Всего за карьеру аргентинский форвард завоевал восемь «Золотых мячей».

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