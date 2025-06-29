Деметрадзе считает, что эпоха Лионеля Месси в футболе ещё не закончилась

Экс-футболист московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе высказался об игре аргентинца Лионеля Месси в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025, в котором «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0.

«Нельзя сказать, что эпоха Месси закончилась. Лионель — футболист высокого класса, который получает мяч и может обвести двух-трёх игроков соперника — у него по-прежнему присутствует хороший дриблинг. «ПСЖ» — первая команда в Европе и победитель Лиги чемпионов, поэтому, конечно, «Интер Майами» тяжело. Американцы выглядели очень слабо, но от Месси не всё зависит, потому что по классу и физической подготовке видно, что «ПСЖ» на 100 голов выше, чем «Интер Майами», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В европейской карьере Месси защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ». Всего за карьеру аргентинский форвард завоевал восемь «Золотых мячей».