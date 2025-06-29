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Лидера женской сборной Испании Бонмати выписали из больницы после вирусного менингита

Лидера женской сборной Испании Бонмати выписали из больницы после вирусного менингита
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Двукратная обладательница «Золотого мяча», полузащитница сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати выписана из больницы после госпитализации с вирусным менингитом. Об этом сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Отмечается, что в ближайшее время Бонмати присоединится к национальной команде, которая готовится к чемпионату Европы.

Напомним, из-за болезни 27-летняя футболистка пропустила товарищеский матч сборной Испании с Японией (3:1).

В первом матче на чемпионате Европы по футболу среди женщин — 2025 Испания встретится с Португалией. Матч состоится 3 июля. Сам турнир пройдёт со 2 июля по 27 июля в Швейцарии.

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